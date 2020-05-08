Греция готова доставлять туристов на острова на паромах

Поскольку в ЕС пока отсутствует общеевропейский протокол работы авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса, Греция готовится доставлять туристов паромами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.



По словам министра судоходства Греции Янниса Плакиотакиса, паромы будут задействованы как только начнется туристический сезон, поскольку, в отличие от аэропортов, морские порты не прекратили свою деятельность.



"У нас есть протокол для паромов для защиты пассажиров и членов экипажа и их безопасной транспортировки", - отметил Плакиотакис, добавив, что судьба туризма в Греции и других странах ЕС связана с тем, как будут действовать авиакомпании.



Власти Греции надеются на старт туристического сезона уже в июле. При этом Греция ожидает, что сезон-2020 буде намного хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

