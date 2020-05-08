В Киевской области банда силовиков похищала айтишников с целью выкупа

На Киевщине задержана банда, в которую входили сотрудники правоохранительных органов. Ее члены похищали людей и требовали за них выкуп.



Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевской области.



В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. ОПГ специализировалась на похищении предпринимателей, работавших в сфере IT-технологий.



К преступлениям бандиты готовились тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали ее распорядок дня, режим работы, места посещения.



Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяло ворам почти не оставлять за собой следов.



Злоумышленники нападали на предпринимателей среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там нападавшие надевали жертвам наручники, угрожали им оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали большой выкуп.



Так, один из пленников заплатил похитителям 175 тысяч долларов США. Эту сумму он собирал по разным адресам, по которым его доставляли в авто престпуники.



Все пострадавшие крайне были напуганы, поэтому не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи.



Во время обысков по месту жительства злоумышленников были найдены изъяты 9 пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, разные удостоверения ( в том числе сотрудников полиции, СБУ, Офиса президента, налоговой службы), шевроны с надписями "СБУ" и "Полиция", наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 000 долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков (амфетамин, метадон, героин).



Также изъято 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.



Пятеро участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Их поместят в изолятор временного содержания.



Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

