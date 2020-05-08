Вызванный Covid-19 кризис требует усиления борьбы против отмывания денег - Еврокомиссия

Европейская комиссия (ЕК) в рамках мер по защите стабильности своей финансовой системы во время беспрецедентного кризиса Covid-19 предложила план, предусматривающий комплексный подход к усилению борьбы против отмывания капиталов и финансирования терроризма.



"Бороться против отмывания денег сегодня более необходимо, чем до пандемии", - заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии, курирующий экономический блок, Валдис Домбровскис.



"Наш план из шести пунктов направлен против отмывания денег по всем позициям, чтобы выстроить завершенную систему, которая остановит посягательства преступников", - добавил он, представляя этот план.



По его словам, преступники сейчас особенно пользуются для получения своей выгоды экономическими трудностями, чрезвычайными мерами, а также недостатками этой системы.



Еврокомиссия выдвинула "амбициозный и комплексный план действий", который определяет конкретные меры на ближайший год по улучшению соблюдения правил ЕС в области борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и по совершенствованию координации их применения, сообщается в коммюнике ЕК.



"Этот новый и глобальный подход направлен на заполнение пробелов и лазеек, которые еще имеются в правилах ЕС", - отмечается в документе.



Помимо этого, Еврокомиссия представила в четверг "более прозрачный и совершенный метод идентификации "третьих стран повышенного риска", чей аппарат борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма имеет стратегические недостатки, представляющие значительную угрозу финансовой системе ЕС".



ЕК также утвердила новый список третьих стран со "стратегическими недостатками" в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма.



Как полагают в Еврокомиссии, шесть разделов предложенного плана будут гарантировать улучшение гармонизации и эффективности правил ЕС.



План предусматривает: повышение эффективности применения правил ЕС, учреждение единого европейского регламентирующего свода, осуществление надзора на европейском уровне, внедрение механизма координации и поддержки подразделений финансовой разведки государств-членов, обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС, повышение роли Евросоюза как "уникального мирового актора" в данной области.

