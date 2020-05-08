Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 20 тысяч

В Белоруссии число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Tut.by.



По официальным данным Минздрава, за последние сутки были выявлены 913 новых случаев. Общее число зараженных составило 20 168 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5067 пациентов, скончались 116. В стране провели более 299 тысяч тестов на коронавирус.



В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. Белоруссия готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Минске состоится 9 мая военный парад. «Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», — сказал Лукашенко, объясняя свое решение не отменять шествие. При этом глава государства заверил, что «загонять» людей силой на праздник не будут.

