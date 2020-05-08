МВФ отказался от программы расширенного финансирования Украины

Украина и Международный валютный фонд провели переговоры, на которых стороны отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF. Теперь они переходят на 18-месячную программу кредит стэнд-бай (stand-by). Об этом на брифинге 7 мая объявил представитель МВФ Джерри Райс.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти", - сказал Райс.



По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.



Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабря 2019 года был достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).



"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивном росту", - сказал представитель Фонда.



Кредит стэнд-бай с 1952 года предоставляется странам-членам МВФ для определенных, согласованных с Фондом целей на основе соглашений стэнд-бай. При этом банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует ее частями или полностью в зависимости от потребностей в кредите.

