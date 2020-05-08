ЕК предлагает расширить полномочия Евросоюза в борьбе с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) предлагает расширить полномочия властей Евросоюза в борьбе с отмыванием денег в регионе после серии скандалов с участием европейских банков, включая Danske Bank A/S и Swedbank AB.



Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис в четверг выдвинул ряд предложений по усилению борьбы с отмыванием денег. В частности, он предлагает создать в ЕС новый надзорный орган или наделить новыми полномочиями одного из действующих банковских регуляторов - Европейское банковское управление (EBA).



Страны ЕС ранее уже предоставили EBA ряд полномочий в вопросе борьбы с отмыванием денег, однако в Еврокомиссии считают, что этого недостаточно. Например, ЕК хотела бы, чтобы регулятор получил право проводить проверки внутри банков.



Кроме того, ЕК планирует гармонизировать правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, действующие в европейских странах. Расхождения в интерпретации этих правил между странами ЕС создают соответствующие лазейки для потенциальных нарушений.



В настоящее время в каждой европейской стране действуют собственные регуляторы, отвечающие за противодействие отмыванию денег. Ряд скандалов, разразившихся за последние годы, показал, что национальные регуляторы оказались неспособны успешно взаимодействовать друг с другом, что серьезно затрудняло отслеживание подозрительных денежных потоков в пределах региона, пишет The Wall Street Journal.



"Нам необходимо положить конец проникновению "грязных" денег в нашу финансовую систему", - заявил в четверг Домбровскис.



Еврокомиссия внесет официальные предложения относительно расширения полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег в начале следующего года.

