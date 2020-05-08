Рашкован: получить $5 млрд. от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче, чем по EFF

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по программе stand-by легче, чем по программе EFF, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. "В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ...

Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Раскован в "Фейсбук" в четверг вечером.



По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.



"Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

