Война и мифы: вставай, страна огромная!

Какой бы карантин ни придумывали, какую бы декоммунизацию ни проводили, сколько бы красных маков ни рисовали, победить День Победы невозможно. Он с нами навсегда. И хотя, казалось бы, все вехи войны изучены, все события разобраны по молекулам, а документы зачитаны до дыр, остались вопросы. В том числе и порождаемые искусственно такими книгами, как «Ледокол». Чем больше мы отдаляемся от войны, тем больше мифов окутывают период 1941-1945 гг., когда, без преувеличения, решалась судьба всего мира, а не только Европы и СССР.



С чего начать? Пожалуй, начну с «Ледокола». Раскрученная книга Виктора Суворова широко обсуждается много лет. Основной посыл – СССР готовил вторжение в Германию в июле 1941 года. Напав на СССР и развязав Великую Отечественную войну, Гитлер лишь упредил агрессивные планы Иосифа Сталина по захвату Центральной и Западной Европы в летние месяцы 1941 года.



Специально купила книгу Суворова: было интересно не умозаключения автора прочитать, а посмотреть перечень источников, на которые он ссылается. И знаете, что любопытно, там практически нет зарубежных архивных документов. А те советские, которые он упоминает, вызывают вопросы. Лично мне кажется, что отдельные цитаты вырваны из контекста.



Впрочем, я не литературный критик и не историк, а просто журналист. Чаще всего мне приходится искать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Вопрос №1 мы уже сформулировали: правда ли, что Гитлер напал на Советский Союз потому, что опасался нападения Сталина на него?



Это неправда. Бонусом победы СССР над фашистской Германией и взятия Берлина стал захват архивов 3-го Рейха и пленение целого ряда лиц из числа обслуги Гитлера. Помощников, переводчиков, денщиков. Тех, кто не успел убежать или был забыт начальством.



Одной из важных добыч стал протокол тайного совещания 31 июля 1940 года ближайшего военного окружения Гитлера, по итогам которого позднее он подписал директиву №21 Верховного главнокомандования вермахта. Вооруженным силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании» и достичь линии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налеты на Германию. Ответственными за разработку плана агрессии были начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Гальдер, штаб оперативного руководства во главе с генералом Йодлем и главнокомандующий сухопутных войск генерал-фельдмаршал фон Браухич.



Общеизвестно, что Советская армия имела превосходство по основным показателям за исключением личного состава, поставленного под ружье: 3,3 млн. человек у нас против 4,3 млн. у них. Но немцы вели войну по всему миру: в Африке, Азии, в Атлантическом океане. К моменту нападения на Советский Союз они уже захватили Францию – главный оплот сопротивления в континентальной Европе

В первые часы после начала немецкого вторжения – бомбардировок и обстрелов – на центральном радио стали писать текст ставшего впоследствии знаменитым обращения Юрия Левитана 22 июня 1941 года. Думали, какими словами усилить термин «война». Редакторы предлагали “народная”, “священная”, “коммунистическая”. Потом кто-то вспомнил, что войну 1812 года называли Отечественной, за царя и Отечество