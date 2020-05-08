Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны

В преддверии 75 годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что однозначную вину за начало войны несет гитлеровский режим и назвал несправедливым попытки переложить вину за развязывание войны на какие-то другие страны (отметим, что это часто делается в Украине).



Свое заявление Хайко Маас сделал в статье для журнала Spiegel.



"Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Поэтому - и не в силу мнимого морального превосходства - нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв преступниками.



Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.



И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу", - написал Хайко Маас.

