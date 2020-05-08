Массовое тестирование на коронавирус даст только ложное ощущение безопасности - Ляшко

Проведение массового тестирования не даст необходимых результатов, ни одна экономика не выдержит тестирования всего населения каждый день, считает замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.



"Мы разрабатываем противоэпидемические меры для работы бизнеса, школ, детсадов и т.д., которые и далее будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст ложное чувство безопасности", - сказал он в эфире канала "Украина 24".



"Что мы можем сделать? У нас нет вакцины против коронавируса, но есть вакцина против гриппа. Мы можем провакцинироваться против гриппа, и когда придет осень, мы хотя бы исключим эту инфекцию. Будем вести активную коммуникацию с людьми и рассматриваем возможность обеспечить вакцинами против гриппа работников жизненно важных сфер", - добавил он.

