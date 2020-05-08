США будут "создавать издержки" России - Помпео

В пресс-службе Госдепартамента США в четверг, 7 мая, рассказали подробности переговоров госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.



"Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор, пока не начнут исполняться минские соглашения и Крым не вернется в состав Украины", - говорится в сообщении.



Кроме того, Помпео заявил о препятствиях России и поддерживаемых ей сил для передвижения наблюдателей ОБСЕ и представителей гуманитарных организаций на востоке Украины, для чего также используется пандемия COVID-19.



В Вашингтоне также высоко оценили дипломатию Киева в условиях продолжающейся агрессии России. Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Разговор между Помпео и Кулебой состоялся 6 мая. Политики также обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

