Участники соревнований в Ухане заявили о заражении COVID-19 еще в октябре

Некоторые участники Всемирных военных игр-2019, которые проходили в китайском Ухане в октябре прошлого года, считают, что переболели коронавирусом осенью, сообщает Le Figaro.



Отмечается, что несколько спортсменов заявили, что вернулись домой после соревнований с симптомами, которые присущи коронавирусу, однако тогда об этой болезни еще не было известно.



Так, после медицинской консультации чемпионка мира по современному пятиборью Элоди Клувель пришла к выводу, что болела коронавирусом.



"На тех Играх очень многие спортсмены заболели. Сейчас я связалась с доктором нашей команды, и он сказал: "Скорее всего, у вас был коронавирус". Потому что тогда действительно у многих членов французской делегации были одинаковые симптомы", - отметила Клувель.



В свою очередь итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter привел слова итальянского фехтовальщика Маттео Тальяриоля.



"Большая часть спортсменов в деревне слегла с симптомами, похожими на коронавирусные. В медицинской части закончились лекарства", - сказал Тальяриоль.



В то же время один из участников Игр анонимно сказал, что считает теорию о заражении коронавирусом еще в октябре "нелепой". В Китае и вовсе рассматривают версию, согласно которой иностранные спортсмены могли завести вирус в страну.



Всемирные военные игры-2019 проходили в китайском Ухане с 18 по 27 октября. В них принимало участие более десяти тысяч спортсменов из 110 стран. Однако, официально коронавирус был обнаружен в этой провинции Китая в конце декабря.

