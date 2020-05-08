В ближайшие сутки в Украине без осадков
В ближайшие сутки в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на западе страны и в Одесской области до 21°. В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7 ° тепла, днем 14-16 °. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985г., самая низкая ночью -1,6° в 1909г.
В воскресенье, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части местами небольшой дождь.
Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днём 15-20°.
В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.