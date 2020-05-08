Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной, заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе пятничного селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, трансляция которого ведется в YouTube.



"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала она.

