Ляшко: при ослаблении карантина Украина ориентируется на опыт других стран

При ослаблении карантина Украина ориентируется на опыт других стран, анализирует их сценарии, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".



"В настоящее время Украина отслеживает динамику и карантинные меры в Польше. Сценарии развития (ситуации с COVІD-19 - ИФ) похожи, единственное что мы отстаем, то есть первые 100 случаев у нас были на две недели позже. И у нас есть эти две недели чтобы провести анализ", - сказал он.



По словам Ляшко, при запуске учреждений образования будет учитываться пример Германии, которая сняла ограничения с работы школ.



"Мы с Минобразования четко рассматриваем алгоритм, как провести ЗНО, чтобы это не повлияло на эпидситуацию. 11 мая мы утвердим решение, учитывая эпидситуацию и наши прогнозы на ближайший период. (…) Детские садики будут открываться, ведь бизнес пошел на роботу, и детей нужно оставлять (под присмотром – ИФ). Мы будем учитывать опыт Германии, где открыли школы. 11 мая будет ослабление – посмотрим, как оно будет влиять на ситуацию. Если ослабление не приведет к большому скачку заболеваемости и она будет дальше пребывать в том диапазоне, который есть сейчас - от 300 до 600 случаев, то мы сможем дальше рассматривать вопрос выхода из карантина, в том числе и открытие детсадов, но с соблюдением противоэпидемических мер", - сказал он.

