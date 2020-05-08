Кличко: коронавирус в Киеве подтвердили еще у 46 человек

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 46 человек, при этом впервые зафиксировали три летальных случая в течение суток, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Ситуация с распространением вируса - неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - три летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания на COVID-19. 32 человека умерли", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.



Так, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.



В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.



Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



"Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - сообщил Кличко.

