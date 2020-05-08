В Армении произошла массовая драка в парламенте
Депутаты парламента Армении устроили массовую драку. На сессии присутствовали члены правительства. Видео потасовки опубликовано в YouTube.
Драка началась после призыва главы оппозиционной фракции Светлая Армения Эдмона Марукяна к коллегам правящей партии не оскорблять оппонентов в своих выступлениях.
Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии Мой шаг Сасуном Микаеляном, и это привело к драке, продлившейся несколько минут.
Источник: Корреспондент
13:06