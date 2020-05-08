В Армении произошла массовая драка в парламенте

Депутаты парламента Армении устроили массовую драку. На сессии присутствовали члены правительства. Видео потасовки опубликовано в YouTube.







Драка началась после призыва главы оппозиционной фракции Светлая Армения Эдмона Марукяна к коллегам правящей партии не оскорблять оппонентов в своих выступлениях.



Марукян вступил в перепалку с депутатом от правящей партии Мой шаг Сасуном Микаеляном, и это привело к драке, продлившейся несколько минут.

