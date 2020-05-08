Путин поздравил украинцев с 9 Мая

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Украины и Грузии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба Кремля.



Также поздравления направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.



Не получили поздравлений граждане трех бывших прибалтийских республик СССР: Эстонии, Литвы и Латвии. При этом праздничные обращения также направлены в адрес руководства и граждан непризнанных международным сообществом республик Абхазии и Южной Осетии.



По словам В.Путина, в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом, ставшую общим великим достоянием.



Он напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками.



"Общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса", - заявил президент РФ.

