Ученые назвали главный канал распространения COVID-19

Наибольшее влияние на прирост случаев COVID-19 в мире оказали авиаперевозки. Об этом говорится в исследовании Федерального университета Баии в Бразилии, результаты которого были опубликованы на сайте Medrxiv.



Отмечается, что специалисты проанализировали влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов на распространение болезни.



Исследователи пришли к выводу, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией по сравнению с государствами, которые до сих пор не приняли такие меры.



По мнению ученых, ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших. Также отмечается, что распространение COVID-19 значительно сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов.

