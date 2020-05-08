В отдельных областях карантин могут усилить - МОЗ

В случае усложнения ситуации с коронавирусом в некоторых регионах местные власти могут вводить адаптивный карантин, который может быть усилен. Об этом сообщил в пятницу, 8 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.



"С 11 мая правительство сделало первое послабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия. Это и является адаптивным карантином. Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации. Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить в регионы", - сказал министр.



Он отметил, что сейчас уже введены элементы адаптивного карантина. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.



