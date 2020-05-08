Пекин поддержит расследование ВОЗ о происхождении коронавируса

Власти Китая выступают за проведение публичного расследования Всемирной организацией здравоохранения источников происхождения коронавируса, однако его следует проводить после конца пандемии, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.



На брифинге она заявила, что расследование должно быть "открытым, транспарентным и всеохватным" и вестись под руководством генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.



Однако, добавила она, расследование должно вестись в "подходящее время после окончания пандемии" и должно получить согласие руководства ВОЗ.



Ранее постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что власти КНР считают более неотложной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса.



СМИ в свою очередь отмечают, что ряд стран, включая Великобританию, Францию и ФРГ, призывал Китай предоставить больше информации о том, как он вел борьбу с коронавирусом. США и Австралия, между тем, высказывались в пользу расследования источников пандемии.



В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.



В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".



Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.



В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

