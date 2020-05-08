Обвинения сняты

После мощной публичной кампании, организованной президентом Трампом и его союзниками, Министерство юстиции во вторник закрыло уголовное дело против первого советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн дважды признавал себя виновным во лжи агентам ФБР о своих беседах с российским дипломатом в конце 2016 года, когда в Белом доме шла передача власти.

Это решение стало очередным примером того, как генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) пытается свести на нет результаты расследования в отношении России. Те документы, которые адвокаты Флинна привели в качестве доказательств неправомерных действий обвинения, были предъявлены в рамках проверки, проведенной прокурором со стороны. Этот прокурор был назначен Барром для повторного изучения дела. Барр поставил под сомнение не только некоторые обвинения по делу, но и его посылки, назначив другого независимого прокурора для тщательного изучения причин и происхождения обвинения.



Решение властей закрыть дело вопреки тому, что обвиняемый уже признал себя виновным, было весьма необычным. Бывшие прокуроры так и не смогли указать на имеющиеся прецеденты, и назвали сомнительными обоснования Министерства юстиции.



Закрыв дело, министерство свело на нет один из первых важных актов в рамках расследования специального прокурора по делу о возможных связях между штабом Трампа и российским вмешательством в выборы 2016 года. Речь идет об обвинении, предъявленном отставному генералу, который стал советником по национальной безопасности, а в ходе следствия признался во лжи следователям.



Трамп уволил Флинна уже через несколько недель после своего вступления в должность за то, что тот солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих беседах с дипломатом. Однако Трамп долгое время жаловался на то, что немногочисленные безнравственные сотрудники ФБР дурно обращаются с Флинном, и даже заявлял, что может его помиловать. Снявшие обвинения сотрудники правоохранительных органов опротестовали проведенный ФБР в начале 2017 года в рамках расследования допрос Флинна. Потом этим расследованием занялся Роберт Мюллер.



В своем ходатайстве о снятии обвинений исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Тимоти Ши (Timothy Shea) написал: «Проведенный агентами допрос не был связан с контрразведывательным расследованием ФБР по делу Флинна, а посему был необоснованным». Прокуратура заявила, что дело не соответствует правовым стандартам, поскольку ложь Флинна «по существу» не имела отношения к расследуемому делу.



«Правительство не уверено, что допрос от 24 января 2017 года был проведен на законных следственных основаниях, а поэтому не считает заявления Флинна существенными, даже если они были неправдой», — написал Ши.



Демократы это решение осудили. «Политизированное и глубоко безнравственное. Министерство юстиции позволит президентскому приспешнику просто встать и уйти, — сказал член палаты представителей демократ из Нью-Йорка Джерролд Надлер (Jerrold Nadler), возглавляющей в этой палате юридический комитет. — Американцы совершенно справедливо возмущаются и тревожатся, видя, как продолжает ослабевать власть закона».



Надлер заявил, что попросит генерального инспектора Министерства юстиции провести расследование и уже в ближайшее время добьется вызова Барра в свой комитет для дачи показаний.



Сняв обвинения, сотрудники правоохранительных органов отказались от позиции участвовавших в этом деле профессиональных прокуроров, которые утверждали, что «в центре расследования» связей Трампа и России находятся беседы Флинна с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком.



В четверг Трамп рассказал репортерам, что Флинн «невиновен», и обвинил представителей администрации Обамы в нападках на него с целью «причинения вреда президенту». Он злобно ополчился на его неназванных гонителей. «Я надеюсь, многие люди поплатятся, потому что они бесчестные и непорядочные, — сказал Трамп. — Это отбросы — я говорил это много раз — они отбросы, подонки общества. Такого никогда больше не должно быть в нашей стране».



Барр объяснил принятое решение необходимостью «восстановить доверие к системе», сказав, что правоохранительные органы были обязаны снять обвинения. По его словам, он «действовал по закону», а не по указанию Трампа. А Министерство юстиции заявило, что не информировало Белый дом о своем решении снять обвинения.



«Партийные пристрастия настолько сильны, что люди утратили чувство справедливости», — сказал Барр, давая интервью «Си-Би-Эс Ньюс». Отвечая на вопрос о том, лгал ли Флинн, Барр заявил, что «иногда люди признаются в вещах, которые в конечном итоге не являются преступлениями».



Адвокат Флинна Сидни Пауэлл (Sidney Powell) рассказала на телеканале «Фокс Бизнес», что она со своим клиентом почувствовала «облегчение и радость», узнав о том, что Барр закрыл дело. Это решение она назвала «восстановлением законности».



В декабре 2017 года Флинн признался в том, что лгал ФБР о своих беседах с Кисляком во время передачи президентской власти. Второй раз он признал себя виновным в 2018 году на стадии вынесения приговора, которое не состоялось. В то время Флинн сказал, что знал о том, что ложь сотрудникам ФБР является преступлением, и признал ответственность за содеянное.



Решение Министерства юстиции вызревало несколько дней после того, как назначенные со стороны для изучения дела прокуроры сказали, что нашли новые документы, которые могут реабилитировать Флинна. У адвокатов и активных сторонников Флинна это породило надежду на то, что он будет оправдан.



Один из документов указывает на то, что в начале января 2017 года ФБР было готово прекратить контрразведывательное расследование по делу о связях Флинна с Россией. Давний и надежный советник Барра Ши заявил в суде, что у агентов ФБР не было оснований допрашивать Флинна в Белом доме спустя несколько недель.



Демонстрируя свое несогласие, юрист из Министерства юстиции Брэндон Ван Грэк (Brandon L. Van Grack), возглавлявший обвинение против Флинна, в четверг неожиданно отказался от участия в деле. Адвокаты Флинна неоднократно упоминали его имя в судебных документах, подвергая его критике за «невероятные неправомерные действия». Другие подчиненные Ши из прокуратуры пришли в изумление, узнав о решении закрыть дело, о чем рассказал беседовавший с ними в прокуратуре источник.



Ни Ван Грэк, ни другие профессиональные прокуроры, два с половиной года работавшие по делу Флинна, не поставили свои подписи под решением Ши. Теперь контролирующему это дело федеральному судье из Вашингтона Эммету Салливану (Emmet G. Sullivan) предстоит решать, закрывать ли это дело, исключая любую возможность повторного суда над Флинном за то же самое преступление. Если судья захочет, он может потребовать предоставления письменных документов и провести слушания по этому вопросу.



Судья Салливан, принявший у Флинна признание вины, может также высказать свое мнение о том, считает ли он, что переданные правительством адвокатам Флинна новые документы представляют собой нарушение со стороны Министерства юстиции и работавших по этому делу юристов.



Как рассказали знакомые с ходом дискуссий в Белом доме источники, администрация на прошлой неделе была готова к тому, что Трамп помилует Флинна. Однако некоторые советники президента порекомендовали ему не вмешиваться, чтобы дело шло своим чередом.



Имеющий немало наград генерал-лейтенант Флинн, в прошлом возглавлявший Разведывательное управление Министерства обороны, с самого начала поддерживал Трампа в ходе президентской кампании 2016 года. Он присоединился к тем, кто на съезде республиканцев требовал отправить за решетку Хиллари Клинтон, которая в то время выдвигалась от Демократической партии.



Победив на выборах, Трамп предложил кандидатуру Флинна на должность советника по национальной безопасности. В конце декабря 2016 года Флинн и Кисляк провели телефонный разговор вскоре после того, как администрация Обамы ввела против России санкции за вмешательство в выборы, и Флинн тогда посоветовал русским не нагнетать в ответ обстановку, подорвав тем самым внешнеполитические усилия администрации.



ФБР было близко к тому, чтобы прекратить расследование в отношении Флинна. Но когда следователи в начале января узнали об этих разговорах из материалов обычного государственного перехвата звонков Кисляка, а вскоре после этого поняли, что он лгал об этих беседах другим руководителям из Белого дома, у них возникли подозрения, что Флинн своими действиями создает угрозу национальной безопасности.



Сотрудники правоохранительных органов предупредили Белый дом, что Россия могла шантажировать Флинна. Но увидев, что Трамп не предпринимает никаких действий по данному вопросу, агенты ФБР решили допросить Флинна, и тот на допросах неоднократно делал ложные заявления о своих разговорах с Кисляком.



Занимавший в то время пост заместителя директора ФБР Эндрю Макгейб (Andrew G. McCabe) рассказал следователям конгресса, что агентам было непонятно, лжет он или что-то скрывает. Его заявления были обнародованы в четверг вместе с другими свидетельскими показаниями, данными комитету палаты представителей по разведке, который проводил собственное расследование в отношении России.



По словам Макгейба, следователям было известно, что заявления Флинна не соответствуют тому, о чем он рассказывал Кисляку. Материалы перехвата не оставляли никаких сомнений: Флинн поднимал вопрос о санкциях. Об этом рассказала бывший юрист Министерства юстиции Мэри Маккорд (Mary McCord), занимавшаяся там вопросами национальной безопасности и изучавшая эти материалы. Трудно себе представить, что Флинн «забыл, какие вопросы он поднимал во время беседы», сказала Маккорд специальному прокурору, о чем свидетельствуют документы суда.



Однако Ши заявил, что ФБР не должно было допрашивать Флинна. У агентов не было никакой необходимости разговаривать с ним, потому что они готовились прекратить расследование и из материалов перехвата знали, о чем шел разговор во время звонка.



Ши также проигнорировал обеспокоенность ФБР по поводу того, что Флинн солгал о звонке Пенсу и Шону Спайсеру (Sean Spicer), который в то время был пресс-секретарем Белого дома. Оба они дезинформировали общественность, однако Ши сказал, что их заявления «не могут служить четким и отдельным основанием для проведения расследования». Он добавил, что если руководство ФБР так обеспокоено, ему следует поговорить с Пенсом и Спайсером.



«Неубедительные и все время меняющиеся оправдания для продолжения расследования в отношении Флинна, а также нарушения процедуры, предшествовавшие допросу, свидетельствуют о том, что ФБР очень хотелось допросить Флинна вне зависимости от основного следствия», — написал Ши.



Не прошло и месяца после допроса, как Флинн был вынужден уйти в отставку. Как заявил в то время Белый дом, его заставили уйти, так как он не был откровенен с Пенсом по поводу своих разговоров с Кисляком.



Ши также сказал, что ложь Флинна ни на каком суде не была доказана. Это заявление поражает, потому что агенты во время допроса неоднократно давали Флинну возможность исправить свои заявления. Обвинение ранее заявляло, что Флинн солгал, оказавшись в безвыходном положении из-за той истории, которую он рассказал Пенсу.



Ши также выразил сомнение в способности обвинения доказать, что ложные заявления Флинна имеют существенное значение для расследования в отношении России.



Ван Грэк ранее отмечал в судебных документах, что «тема санкций была в центре контрразведывательного расследования ФБР». По его словам, любые попытки ослабить эти санкции можно рассматривать как «свидетельство связей и взаимодействия между штабом Трампа и Россией». Судья Салливан также сказал, что заявления Флинна имеют существенное значение для расследования в отношении России.



Флинн активно сотрудничал с Министерством юстиции, пока в прошлом году не нанял новых адвокатов, после чего отказался от признания своей вины. Пауэлл обвинила прокуратуру в «недобросовестности» при рассмотрении судебных документов, в принуждении ее клиента к сотрудничеству и в сокрытии доказательств его невиновности. Судья Салливан решительно отверг большую часть этих доводов.



Прошлым летом Пауэлл в письме на имя Барра предложила ему пересмотреть дело с участием новых прокуроров, и выразила «страстную надежду» на то, что он и Министерство юстиции восстановят «безукоризненную репутацию ведомства и доверие к нему».



Три месяца спустя она, выступая в программе «Фокс Бизнес» «Сегодня с Лу Доббсом», уверенно заявила, что дело будет закрыто. В то время прокуратура даже не начинала свою проверку.

