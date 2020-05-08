Слова лидера: «Справедливость поддерживает национальную идею и дипломатию»

Модернизирующаяся с каждым днем Азербайджанская Республика – самая большая дань светлой памяти великого лидера, 97-летие которого мы с большим почтением отмечаем 10 мая в этом году. Пока существует наше национальное государство, Гейдар Алиев – основатель нашей Родины – всегда будет жить в сердце азербайджанского народа, его светлые идеи постоянно будут озарять наш путь.



Античные римляне оставили нам добрую традицию на юбилейных торжествах произносить в честь юбиляра «триумфальные юбилиады». Те, кто произносят праздничную речь, обычно делятся на две категории: на тех, кто, преимущественно, обходятся в адрес юбиляра комплиментами, и на тех, кто концентрируются на научно-аналитическом инструментарии сущностного пояснения и типологического «обрамления» облика юбиляра. В данном случае я решительно отношу себя ко второй категории.



Человека делают великим его дела, но, чтобы совершать великие дела, нужно быть не выше людей, нужно быть вместе с ними. Гейдар Алиев прошел тяжелый путь независимости и становления Азербайджана вместе, плечом к плечу, со своим народом, проявив в крайне сложный период невиданную самоотверженность во имя его спасения. Его сердце билось в унисон с сердцами миллионов азербайджанцев. Более трети века государственного строительства, экономического возрождения, политического сознания, политической жизни в современном Азербайджане тесно связаны с именем Гейдара Алиева.



Карусель политических событий: история повторяется



Вспомним, как в 1993 году Гейдар Алиев, наш общенациональный лидер, избавил Азербайджан от угрозы гибели. Сегодня политический преемник великого лидера Ильхам Алиев уверенно и успешно выполняет эту миссию в период потрясшей мир пандемии COVID-19, вырабатывая стратегию борьбы с этой угрозой, а также иных важных моментов переживаемых нами сложных дней.



В условии пандемии перед каждым государством стоят два основных выбора: защита жизни людей и спасение экономики. Азербайджан является одной из стран, которая, учитывая экономические риски, без колебаний выбрала первый вариант. Тем самым он еще раз подтвердил, что является социальным государством.



В последние 100 лет пандемии такого масштаба не было, поэтому, естественно, нет средств и опыта борьбы с ней. Как действовать в такой ситуации, с чего начать? Каждая страна ищет ответа на этот вопрос, формирует свою политику.



Своевременно принятые благодаря дальновидности президента Ильхама Алиева правильные решения позволили снизить потери до минимума. Государство оказывает максимальную социальную поддержку самым различным слоям населения. Неслучайно Азербайджан входит в число стран, отличающихся эффективностью мер борьбы с коронавирусом.



Время ответит на все вопросы, мы же хотим обратить внимание на человеческую сторону проблемы – это удручающая картина во всем мире. С этой точки зрения было бы уместно вспомнить мысль, высказанную первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в обращении к народу: «Не бывает чужой беды. Боль и страдания не имеют границ».



На протяжение всей истории человечества от сложных и кризисных ситуаций народы спасали политическая воля и дальновидность лидеров. Во время больших вызовов основная задача, стоящая перед каждым лидером – это именно спасительная миссия.



За минувшие 16 лет президент Ильхам Алиев превратил такие вопросы, как развитие и сохранение чистоты национально-духовных ценностей, родного языка азербайджанского народа, патриотическое воспитание молодежи, создание исторического наследия народа, укрепление толерантной среды и мультикультурных ценностей в стране, в составную часть государственной политики, что служит наглядным проявлением серьезного значения, придаваемого им учению Гейдара Алиева о государственности, и творческого развития этого учения. Благодаря рациональной, дальновидной и прагматичной политике, смелым шагам, сильным лидерским качествам и неутомимому повседневному труду президента Ильхама Алиева Азербайджанское государство успешно справляется с намеченными великим лидером стратегическими задачами и уверенно идет в будущее.



Страницы истории воспитывают и оживляют воспоминания



Богатая биография общенационального лидера Гейдара Алиева насыщена яркими и значимыми событиями, которые касались и его личной жизни, и, вместе с тем, судьбы всего азербайджанского народа. Он занимал высокие государственные посты, был первым лицом в республике, а затем – в независимом Азербайджанском государстве, но никогда не стоял над людьми, а находился рядом с ними, среди них. Гейдар Алиев всегда был чутким и отзывчивым человеком, внимательным к нуждам простого народа. Именно этим он и снискал к себе огромную всенародную любовь. Сам же Гейдар Алиев всегда верил в творческую, созидательную силу народа. Его мудрая жизненная философия постоянно подтверждалась его великими делами.



Доктор исторических наук Диляра Сеидзаде писала так: «…Слово – это самое мощное алиевское оружие. Прекрасно пользуется, на грани самого высокого искусства… огромное чувство внутреннего такта, дарующее ему способность проникнуться болью и тревогой каждого…».



За долгие годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте, феноменальной памяти, волевых качествах. Гейдар Алиев умел разговаривать с народом, представителем диаспорских организации Азербайджана так, что каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему. А это не каждому дано. Тонкий психолог и дипломат, он умел улавливать мельчайшие нюансы настроения собеседника.



В этом великом человеке сочетались пророческая дальновидность большого политика, блестящий ораторский талант и умение четко и твердо, шаг за шагом, следовать к намеченной цели. Гейдар Алиев был руководителем государственного масштаба с высочайшим интеллектуальным потенциалом и прекрасными человеческими качествами, как подтверждение слов древнегреческий философа Сократа: «Когда слово не бьет, то и палка не поможет».



Принципиальность и самоотверженность, доброта и благородство лидера проявлялись во всех жизненных ситуациях. Гейдар Алиев был уверен, что «в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное благополучие или общественный долг, корыстолюбие или совестливость». Являясь выдающимся политическим и государственным деятелем, безоговорочным лидером народа, он еще при жизни стал живой легендой, завоевав всеобщую любовь и признательность.



Благодаря всем этим качествам, своему яркому политическому уму и таланту, великий лидер создал новый Азербайджан, а период его деятельности вошел в историю азербайджанского народа как эпоха Гейдара Алиева. И его деятельность, и его личность составляют неразрывную часть истории Азербайджана. Нынешнее Азербайджанское государство продолжает реализовывать политику, основы которой были заложены Гейдаром Алиевым. Выработанный им стратегический курс дал мощный импульс развитию во всех областях политической, экономической, общественной и культурной жизни, а его богатый политический опыт стал подлинной школой государственного управления.



Поэтому народ до мельчайших подробностей помнит каждое выступление лидера, многие восхищаются, наследуют, подражают, а кто-то поднимет свой рейтинг, пытаясь высмеивать историческую личность. Французский философ-гуманист Мишель Монтень писал: «Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слышит». В передаче «КВН-2000» команда «Парни из Баку» подвергла критике президента, а позже и оппозицию, на что президент ответил: «Правильно сделали, я учту вашу критику»… Мудрость правителя восхищает, он умел найти общий язык с каждым — это высший профессионализм и дипломатия.



Возрождение национального духа и самосознания



В 1969-1982-е годы, когда Гейдар Алиев впервые возглавил Азербайджан, стали также периодом возрождения национального духа и национального самосознания. Еще полвека назад эта гениальная личность, которая уже тогда покорила сердце народа, а затем вошла в число выдающихся государственных деятелей мира, лучше всех понимала мобилизующую и направляющую роль печати для достижения поставленных целей. Поэтому Гейдар Алиев по-особому, с присущей ему чуткостью, относился к печати, журналистам. Он также отличался открытостью для печати. Его известное интервью в период работы первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, опубликованное в «Литературной газете» под заголовком «Пусть справедливость верх берет», вызвало резонанс во всем Союзе. Впервые первое лицо открыто подвергло критике в печати недостатки, о которых никто не осмеливался говорить.



Вопреки тому факту, что Гейдар Алиев много лет был оторван от Родины, где бы он ни находился и на каких постах в чужих краях ни пребывал, всегда помнил об этносоциальных, этнополитических и этнокультурных чертах и характеристиках родного народа. Почему? Для чего? Я полагаю, что Гейдар Алиев часто, особенно же на завершающихся стадиях перестройки, мысленно готовил себя к гипотетическому возвращению на какой-то руководящий пост в обновлявшемся Азербайджане...



Январская трагедия 1990 года была тяжелым потрясением для всего азербайджанского народа и Гейдара Алиева. В те тяжелые, трагические дни он был вместе со своим народом.



Гейдар Алиев вернулся к руководству Азербайджаном в очень сложное время. Перед властью стояли такие трудные задачи, как вывод республики из глубокого политико-экономического кризиса, прекращение военной агрессии врага, популяризация Азербайджана в мире, защита национальных интересов. Но ему никаких постов не предлагают, более того, «неодемократы» сразу же отправляют его «в почетную пенсионерскую изоляцию» по месту малой родины в Нахичевань, на довольно дальней периферии от Баку, далеко от эпицентра политико-государственной жизни. А страна осталась прежней. Созданные впопыхах в 1990-1992-х годах органы псевдогосударственной власти влачили жалкое существование, эпизодично становясь орудием или балластом в руках микровождей того времени.



Тогдашнее руководство республики недвусмысленно дает понять Гейдару Алиеву, что его появление в Азербайджане, как минимум нежелательно, а возможно даже будет иметь трагические последствия. Но он не боялся. Несмотря на все противоречия Г. Алиев возвратился на свою родную землю. В том же году земляки избирают его депутатом Верховного Совета Азербайджана, а спустя год – председателем Национального собрания Нахичевани.



Агрессия Армении против азербайджанского народа приобрела широкий масштаб. Кризис в экономике, политике и других сферах стал серьезным испытанием. В такое трудное время из-за неопытности и отсутствия профессионализма находившегося тогда у власти руководства страна оказалась в неуправляемой ситуации. Этот период был для Азербайджана решающим: или он станет независимым государством, или же расколется и будет уничтожен в результате внутренних раздоров и подрывной деятельности сепаратистских сил. Перед Азербайджаном стоял выбор: «быть или не быть», но в этот критический момент азербайджанский народ, даже президент А.Эльчибей продемонстрировал свою мудрость, призвав на помощь выдающегося политического деятеля той эпохи Гейдара Алиева. В тяжелые для Азербайджана дни, когда в связи с началом нагорно-карабахского конфликта произошел захват территории страны армянскими боевиками, наступил полный развал экономики, во властных структурах царила анархия, мудрый народ обратился с просьбой к Гейдару Алиеву взять на себя ответственность за спасение нации.



В июне 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Парламента Азербайджана, а в то же время стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. В октябре того же года азербайджанский народ избрал его своим президентом. И он обещал и подтвердил каждым своим шагом сказанные им 10 октября 1993 года на церемонии инаугурации слова: «Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический период своей истории. Я глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время, и хочу заверить, что всей своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое доверие, надежды народа».



Национальная идея азербайджанства как объективное отображение самосознания нации: от научной теории к политической практике



Здесь уместно будет вспомнит слова одного из «отцов» современной Италии графа Камилло Кавура: «Италию мы создали, теперь наша задача – создать итальянцев…» после того как процесс объединения страны, дотоле много веков разделенной, был завершен. Всякий афоризм сгущает краски, и все же нельзя не заметить, что перед сегодняшней Украиной стоит схожая, с поправкой на «сгущение», задача. Подтверждает это вышедшая в 2004 году книга Президента Украины Леонида Кучмы «Украина – не Россия». Хочется привести слова академика Ивана Кураса: «Украина, как девушка на выданья, соскучилась по харизматичному политику».



Еще в начале века во время учёбы в Национальной академии государственного управления при президенте Украины один профессор мне сказал: «Азербайджан – отсталая и тоталитарная страна, демократии там вообще нет…». На мой вопрос: «Вы были в Азербайджане?», он ответил: «Нет…». Мы договорились подготовить аргументы для обсуждения этого вопроса.



Через две недели после нашей следующей встречи, на которой я высказал свои аргументы по вопросу демократии… в Азербайджане, профессор пригласил меня к себе и сказал: «Ты меня этим национальным вопросом воспитал, я твои материалы отдал в журнал «Политика и культура», попросил редактора встретиться с тобой, если будут какие-то правки, чтобы потом все это напечатать в журнале». Материал был напечатан на украинском языке 11 сентября 2000 года во всеукраинском еженедельном журнале «Політика і культура» под названием: «Батько нації або Чому мудрий азербайджанський народ звернувся з проханням до Гейдара Аліева взяти на себе відповідальність за порятунок республіки» («Отец нации или Почему мудрый азербайджанский народ обратился с просьбой к Гейдару Алиеву взять на себя ответственность за спасение республики»). Эта статья также была переведена и напечатана в азербайджанских газетах «Азербайджан», «Бакинский рабочий», «Халг газети» и др.



Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом неоценимы и неопровержимы. Выражая любовь к своему общенациональному лидеру, азербайджанцы называют его своим спасителем и отцом нации. Великий сын своего отечества спас Азербайджан от многих бед – его жизнь была великой спасительной миссией. Созданное им государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан.



Замечу, не без гордости, что доводилось и мне много раз лично встречаться с этим великим человеком, и даже трижды выступать перед ним. Его, руководителя страны, отличали доступность и открытость для общения и в целом доброжелательное отношение к людям… Поэтому я тоже считаю себя его учеником.



Азербайджанский народ всегда отличало уважительное отношение к своим корням, своим традициям, своей истории. Но, несомненно, к роли Гейдара Алиева в судьбе Азербайджана, отношение особое, эпитет к которому пока не подобрали не филологи, не журналисты. Сложно определить одним словом ту безграничную любовь и уважение, гордость и безмерную благодарность, то есть всю концентрацию народной памяти.



Гейдар Алиев сформировал и воплотил в жизнь философию «азербайджанства», которая определила место Азербайджана в современном мире и составила идейную основу национальной государственности, а также создала прочную базу для солидарности проживающих во всем мире азербайджанцев. Национальное возрождение, многие годы будоражившее умы азербайджанской интеллигенции, благодаря общенациональному лидеру стало частью государственной политики, перейдя из науки, социологии и философии в практическую плоскость. В результате этого стало возможным восстановление и обогащение традиций государственности, укрепление независимости, стремительный рост международного авторитета Азербайджана.



Если рассматривать толерантность и мультикультурализм как гуманистическое мировоззрение и признание культурных прав разных народов, живущих в одной стране, то в Азербайджане в результате претворения в жизнь мудрой государственной политики созданы все необходимые условия для свободного проживания многочисленных национальностей и сосуществования различных религий и культур. Поэтому Азербайджан известен в мире как страна, экспортирующая не только нефть и газ, но и ценности толерантности и мультикультурализма. Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма существовал веками, опираясь на гуманизм и общечеловеческие ценности – это устойчивый и последовательный политический курс государства, основа социальной стабильности на национально-духовные, общечеловеческие, гуманистические ценности.



Сегодня представители других народов в Азербайджане говорят на родных языках, сохраняют национальные обычаи и традиции, не сталкиваясь ни с какими проявлениями дискриминации, свободно осуществляют деятельность в различных сферах и, как результат, вносят собственный вклад в общий процесс развития страны и общества.



Учение Гейдара Алиева о государственности – идеология азербайджанства, в первую очередь, требовала от всех граждан страны истинного уважения и заботы о государственных интересах Азербайджана, национально-духовных ценностях нашего народа, Азербайджанский язык как государственный определен Конституционными правами 1978 года. В последующие годы, в особенности, накануне подготовки и принятия в 1995 году новой Конституции Азербайджана, Гейдар Алиев, развивая высказанные им в прежние годы мысли, связанные с азербайджанством, придал этой консолидирующей идее совершенно новое политико-правовое и идеологическое содержание, полностью адаптировал ее к национально-этническим особенностям страны и современным условиям в мире. Поэтому сегодня с полной ответственностью и уверенностью можно сказать, что Гейдар Алиев является основоположником идеологии азербайджанства – национального учения, учитывающего веление времени, эпохи, основы государственности, национально-этнические условия. Потому что идеология азербайджанства, приобретя истинное политико-идеологическое содержание именно при великом лидере, превратилась в учение и возвысилась до уровня государственной идеологии. В последующие годы идеология азербайджанства, как совершенная концепция, постепенно стала играть роль платформы национального объединения всех граждан Азербайджана, большинства проживающих в мире соотечественников, всех наших земляков, связанных с Азербайджаном. Если до Гейдара Алиева идея азербайджанства существовала, в основном, как этнолингвистическая, литературно-художественная, культурно-эстетическая, философская и духовная ценность, то, приобретя при нем серьезное политико-правовое содержание, она превратилась в законченную систему идей – неотъемлемую составную часть государственного строительства.



Проведение в 2001 году в Баку впервые в истории Первого Съезда азербайджанцев мира, а затем ещё три Съезда, на которых я тоже был делегатом, и широкое обсуждение еще раз с участием тысяч наших соотечественников основ азербайджанства, оценку сложившейся ситуации и определение предстоящих задач можно расценивать как новый этап в формировании и дальнейшем развитии нашей национальной идеологии.



Созданная Гейдаром Алиевым идеология азербайджанства и включенные в ее содержание основные принципы нашли отражение в принятой в 1995 году всенародным референдумом Конституции Азербайджанской Республики. Говоря о защите интересов государственности, общенациональный лидер, в первую очередь, подразумевал соблюдение положений Конституции – общепринятого Основного закона страны. Эти нормы в качестве общенациональной задачи каждого гражданина Азербайджана предусматривают в первую очередь их участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, утверждение гражданского общества, построение правового, светского государства, основанного на воле народа и верховенстве законов, обеспечение достойного уровня жизни всех в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком, приверженность общечеловеческим ценностям, сосуществование со всеми народами планеты в условиях дружбы, мира и спокойствия и пр.



Понятие сильного Азербайджанского государства, лежащее в основе идеологии азербайджанства Гейдара Алиева, является своего рода управленческим институтом, который, опираясь на многовековые традиции государственности нашего народа, постоянно будет беречь и обогащать их. Это государство должно обладать совершенными механизмами центрального и местного управления, стабильной общественно-политической жизнью, действенными законами, возможности и умения каждого гражданина должны надлежаще оцениваться и они должны вовлекаться в процессы в соответствии со своими способностями, в стране должна господствовать прозрачная, толерантная и мультикультуральная среда, в основе государственности должно лежать общегражданское единство.



В этом понимании идеология азербайджанства составляет основу, важнейшие принципы государства, построенного по желанию, стремлению и воле народа, намеченной стратегии внутренней и внешней политики данного государства, постоянной основой, главными принципами его жизни и деятельности. Значит, ее претворение в жизнь и защита должны стать основой для всех граждан и организаций, проживающих, осуществляющих деятельность в Азербайджане, претендующих на управление этим государством. Если то или иное лицо или организация принимают общество, представляемое ими государство, установленную Конституцией систему внутригосударственных отношений и ценностей, значит обязательно должны принимать то, что государство является гарантом данной системы.



Определяя идеологию азербайджанства, Гейдар Алиев также учитывал события, происходившие на международной арене, современную мировую политику, тенденции развития глобализирующегося и транснационализирующегося мира. Конечно, в глобализирующемся мире не так легко защищать национальные интересы, национально-духовные и нравственные ценности стран. Учитывая эту реальность, Гейдар Алиев, с одной стороны, формировал идеологию азербайджанства на фоне общечеловеческих ценностей, а с другой, в процессах государственного строительства преломлял внешние влияния сквозь призму национальной идеологии.



Память о Гейдаре Алиеве не гаснет и в сердцах азербайджанцев, проживающих как в стране, так и за ее пределами, он стал поистине покровителем и отцом азербайджанцев диаспоры. Именно он сплотил азербайджанский народ, высоко поднял планку идеалов и нравственности, что, в свою очередь, сделало его образ народным идеалом на все времена. Гейдар Алиев во время встречи с нашими земляками, на которой я присутствовал, подчеркивал, что азербайджанцы, живущие и в Украине, и в других странах мира, всегда борются за сохранение национальных нравственных и культурных ценностей и, вместе с тем, делают все возможное для их обогащения путем интеграции с общечеловеческими ценностями.



Истоки дипломатических отношений Азербайджана и Украины



В XX столетии Азербайджан, как и братская Украина, дважды добивался государственного суверенитета. После распада царской России в наших странах образовались демократические республики. Между двумя странами были установлены дипломатическое отношения и государства начали совместно бороться против большевизма. В частности, во время Версальской конференции делегации Азербайджана и Украины постоянно контактировали и координировали свои усилия во имя независимости и суверенитета своих государств.



Благодаря настоящий дружбе и политической воле глав государств между Азербайджаном и Украиной налажен механизм политических контактов всех ветвей власти и граждан обеих стран. Несмотря на значительную насыщенность, а также на дальнейшую диверсификацию каналов общения, уделяется неослабное внимание регулярным встречам на уровне глав государств, правительств, внешнеполитических ведомств двух стран.



Прочный фундамент для построения межцивилизационных отношений и укрепления межкультурного диалога был заложен общенациональный лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, он всегда с уважением и особой теплотой и вниманием относился к украинскому народу, к каждому его гражданину.



Теплые дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной сложились гораздо раньше официального установления дипломатических отношений между Киевом и Баку. В начале президентства Гейдара Алиева дружба с президентом Украины Леонидом Кучмой ещё больше укрепила глубокую и традиционную дружбу между нашими народами.



В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. Приведу несколько фактов. В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе возник очередной «великий проект» о соединении Дуная с Днепром. Но это было чревато крупной экологической катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы.



Тогдашний премьер-министр Украины В. Фокин, не найдя поддержки в Москве, обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву, который сумел убедить авторов отказаться от этого проекта. Кроме того, экс-вице-премьер министра М.А.Орлик обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву в связи благоустройствами культурных заведении Украины. И именно благодаря его заботе Киевская Национальная филармония сегодня так отлично выглядит — он вовремя изыскал необходимые средства на ее реставрацию. Завод «Оболонь», фабрика детского питания и киевский метрополитен – все эти объекты тоже был построены и сданы в эксплуатацию при его содействии.



В Украине всегда с глубоким почтением относились к нему как к выдающемуся государственному деятелю. Заслуги Гейдар Алиева отмечены высшей наградой украинского государства – орденом Ярослава Мудрого. Он был удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины.



Благодаря помощи успешно работающей в Украине компании SОCАR, в Киеве возле Посольства Азербайджанской Республики появился парк имени Гейдара Алиева, который стал одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. И в Баку в Украинском кругу установлен памятник Гейдару Алиеву.



Во время открытия первого в мире памятника Гейдару Алиеву в Киеве 4 июня 2004 года Президент Украины Леонид Кучма сказал: «Наши азербайджанские гости несомненно знают, что Гейдар переводится с древнетюркского как всадник, скачущий впереди.



Это гордое имя полностью отвечает духу, энергичности и целеустремленности незабываемого Гейдара Алиевича Алиева. В его характере, его стиле работы органично сочетались основательность и прагматичность – с одной стороны, и нетерпимость ко всему отжившему и рутинному – с другой. Он был политиком-реалистом.



Жизнь Гейдара Алиевича стала символом беззаветного служения своему народу. Весь свой талант организатора и дар дипломата он направлял на то, чтобы независимый Азербайджан достиг новых, невиданных в своем развитии высот.



Благодаря его последовательной взвешенной внешней и внутренней политике были остановлены боевые действия в Нагорном Карабахе, а к решению конфликта привлечено международное сообщество.



Неоднократно убеждался в том, что народ Азербайджана искренне любил Гейдара Алиевича – как отца нации, мудрого и дальновидного политика. Знаю, что эту негасимую любовь и почтение азербайджанцы несут в своем сердце и сегодня».



Особую роль в формировании отношений дружбы, взаимного уважения и поддержки между Украиной и Азербайджаном сыграло то, что Гейдар Алиев лично уделял неустанное внимание развитию стратегического партнерства между нашими странами, всегда был верным другом Украины.



На днях в эфире Азербайджанского информационного агентства бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах отметил: «Украина никогда не забудет доброту и заботу Гейдара Алиевича, проявленные к нашей стране». Украинский экс-премьер убежден, что осенью 1999 года именно благодаря Гейдару Алиеву наша страна смогла собрать урожай зерновых. Украинские фермеры до сих пор помнят этот жест доброй воли.



«…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства. Все мы помним, в каком сложном положении была республика в первые годы независимости, но теперь Азербайджан просто не узнать. Ваша страна прошла трудный путь своего развития, и сейчас самое главное – сохранить ту стабильность, которой добилась страна. На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Благодаря поддержке экс-посла Азербайджанской Республики в Украине, доктора философии Талата Алиева была успешно реализована инициатива сотрудничества между городами-побратимами: Баку и Киевом, Черкассами и Сумгаитом, Шамкирским районом и Заводским районом Николаевской области, городом Ирпень и Гарадагом. А также между учебными заведениями: Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины и Национальной Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, Бакинским государственным университетом, Киевским национальным медицинским университетом имени А. Богомольца и Бакинским медицинским университетом, Национальным авиационным университетом Украины (НАУ) и Азербайджанской национальной академии авиации, Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» (НТУ ХПИ) и Бакинским технический университетом, Бакинским государственным университетом.



Ученые советы НАУ, Одесской академии связи (которую закончил в 1957 году) и харьковского Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского избрали нашего земляка, ректора Национальной академии авиации Азербайджана (НААА), академика Арифа Мир Джалал оглу Пашаева почетным доктором и профессором этих вузов.



Открытие факультета азербайджанского языка при Филологическом институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – заслуга нашей землячки, ученой-патриотки доцента Замины Алиевой. Это стало важным событием в истории украинско-азербайджанских отношений.



Киевская городская организация нашей диаспоры во главе с чемпионом мира по борьбе, заслуженным деятелем физической культуры и спорта Азербайджана Олегом Крапивиным, организовала в школах № 37, 135, 188, 247, 291 г. Киева учебу более 120 юных украинских азербайджанцев. Каждый год под руководством преподавателя Сафая Наибовой они успешно изучают азербайджанский язык, культуру и обычаи своей исторической родины — Азербайджана. Было налажено успешное сотрудничество между бакинской школой № 164 и киевской школой № 247. Этот практический опыт аккумулирован в сотрудничестве управлений образования г. Баку и г. Киева, которые заботятся о том, чтобы дружба между нашими школами и нашими детьми крепла на благо обоих народов.



При поддержке глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, руководителья Ассамблеи наций Украины Ровшана Тагиева и директором Галина Чебаторевой в Киевской публичной библиотеки имени Самеда Вургуна регулярно проводятся разные культурные мероприятия. В мае 2003 года в честь 80-ти летнего юбилея Гейдара Алиева был организован футбольный матч ветеранов между «Динамо» (Киев) и «Нефтчи» (Баку). Массу удовольствия получили и украинские и азербайджанские болельщики. Стадион был переполнен, так как играли все звезды «Динамо» и «Нефтчи». Спорт действительно объединяет народы и укрепляет дружбу!



Одновременно при поддержке земляков появились в городе Ирпень памятники Тарасу Шевченко и Зарифе Алиевой, а также парк и школа, названные именем Зарифы Алиевой, а в Баку — парк имени Леси Украинки и ее памятник. В Сумгаите и Черкассах названы улицы в честь городов-побратимов. Кстати, первый в мире памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву установлен в городе Киеве, а в Баку открылся памятник Тарасу Шевченко.



Жизнь учит всех: надо быть достойным



Хочется сказать несколько слов о Зарифе Алиевой… Ее супруг – общенациональный лидер Гейдар Алиев, вместе с которым она прошла нелегкий жизненный путь, был великой личностью, посвятившей свою жизнь Азербайджану. Каждый раз посмотрев фильм «О настоящей любви», мы испытываем нежные чувства. Священная любовь, которую питал общенациональный лидер Гейдар Алиев к своей супруге, глубоко трогает каждого человека. Даже во время 50-х годов прошлого века контроль и завистные отношение руководства Азербайджана не смогли помешать их любви.



Зарифа Алиева шагала плечом к плечу с Гейдаром Алиевым, чья жизнь прошла в постоянной борьбе, в трудные минуты была ему опорой. Кроме того, она воспитывала своих детей достойными Родине гражданами, воспитывала их в духе наследников высоких моральных ценностей. Плюс напряженная работа и научная деятельность...



Другой факт, который тоже связан с семейными отношениями … На днях в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», во время разговора о правлении Михаила Горбачева в последние годы СССР перед распадом, ведущий передачи обратил внимание на то, как подло поступил генсек с одним из ключевых членов Политбюро – первым заместителем председателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевым, несмотря на то, что Алиев в свое время поддержал его кандидатуру на выборах нового генерального секретаря.



Ведущий напомнил, что Горбачев не просто отправил Гейдара Алиева на пенсию, но и подверг гонениям его семью. «Посмотрите, как он [Михаил Горбачев] обошелся с Алиевым. Ладно, Алиева зачистил – он даже настоял, чтобы Шеварднадзе, который тогда был министром иностранных дел, сделал все возможное, чтобы сын Алиева [Ильхам Алиев] не мог работать, не мог преподавать в МГИМО и был, практически, ограничен в правах», – отметил Владимир Соловьев.



Дипломатия – не поле битвы, а умение проявлять мудрость и терпение



Политическую и дипломатическую деятельность Гейдар Алиев посвятил тому, чтобы изменить общепринятые суждения об Азербайджане. Следует отметить заслугу Гейдара Алиева в реализации проекта «Восток–Запад». В 1998 году по его инициативе состоялся международный форум «Восстановление Шелкового пути» с участием лидеров восьми стран и делегаций более тридцати государств. Этот сыграло важную роль в упрочении международного имиджа Азербайджана, в интенсификации его сотрудничества с западными и восточными странами. Оппозиция – это расширение видения, это возможность самодостаточной и саморазвивающейся системы. Не зря президент Гейдар Алиев, предлагая новые идеи по реформации общества и экономики, огромное внимание уделял и уделяет обсуждению вопросов работы парламента и других мероприятий с участием оппозиционеров.



Лидерские черты Гейдара Алиева, несомненно, передались сыну. Но и в этом случае у Ильхама Алиева ярко выражены сугубо личностные начала, неповторимая индивидуальность, развитый интеллект, общая культура, скромность, способность с пользой синтезировать все ценное и позитивное, что он вобрал в себя за годы сознательной жизни и целеустремленной учебы. Ильхам Алиев накрепко усвоил урок отца: политик будущего должен уже сегодня настойчиво работать над созданием «родной социальной среды» для предстоящей государственной деятельности. И вот – результат: ни у одного политика, кроме президента Гейдара Алиева, нет такой широкой, массовой социальной базы, которую за короткое время обрел Ильхам Алиев. Его социальная база не имеет ни географических, ни возрастных границ, он является тем редким политиком, который объединяет вокруг себя представителей всех возрастов и всех регионов страны.



Он усвоил еще один урок отца: харизматические и лидерские черты успешнее всего формируются в сплоченной партийно-политической среде, в окружении единомышленников. Молодой ученый, технократ и политик относительно недолго искал свою «нишу» – ею оказалась ныне правящая партия «Ени Азербайджан».



В шкале ценностей Ильхама Алиева государство стоит на первом месте, при том, что это не исключает ценности личности. В наших условиях – это правильный путь. Не может быть в стране демократического государства со слабым гражданским обществом. Только полноценная жизнь общества может защитить государственную машину от инерции, государственный аппарат – от застоя, а личность – от манипуляций власти. «Сильное государство» и «модернизированное общество» – вот две составляющие системы политических ценностей Ильхама Алиева. К ним можно еще добавить и такую ключевую идею, как, например, приверженность курсу президента Гейдара Алиева – формирование сильного государства, стабильного общественного развития и новой формы политико-философского мышления. Очень показателен своеобразный знак времени: новый век и новое тысячелетие Азербайджан встречает во главе с новым лидером. Это – привилегия истории. Это и, возможно, – уникальный шанс.







