Комитет одобрил возобновление работы Рады

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление о возвращении парламента к полноценному режиму работы с 18, сообщает пресс-служба Слуги народа в пятницу, 8 мая.



"18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы. Но с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Соответствующий проект постановления, который подал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании", - говорится в сообщении.



Отмечается, что заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, поскольку кроме законопроектов по борьбе с коронавирусом есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ожидают рассмотрения.



"Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас", - отметил Арахамия.

