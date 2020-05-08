Падение ВВП Латвии, Литвы и Эстонии в 2020г составит до 10%

Снижение валового внутреннего продукта Латвии и Литвы составит в этом году около 9%, Эстонии - почти 10%, прогнозирует макроэкономический эксперт латвийского SEB banka Дайнис Гашпуйтис.



"Коронавирус привел к значительному спаду ВВП в Балтии, но последствия будут менее тяжелыми, чем при глобальном финансовом кризисе. В этом году ВВП Латвии и Литвы уменьшится примерно на 9%, Эстонии - на 10%, но в будущем году последует рост на 5-6%", - считает он



Он добавил, что влияние мер по стимулированию экономики проявится не сразу. В развитых странах ВВП в этом году уменьшится на 7%, а затем последует подъем на 5%. Эксперт предполагает, что в Италии, Испании и Великобритании спад может составить 10% и больше, в США, Германии и Швеции - примерно 6-7%, в Китае может быть прирост на 2%.



Основной сценарий латвийского SEB banka предусматривает, что восстановление экономики начнется в III квартале текущего года, а вторая волна косвенного влияния пандемии ожидается осенью, когда безработица в разных странах вырастет до 10-15%.



Низкая загрузка мощностей замедлит инвестиции, закрытие магазинов и уменьшение потребности в офисных помещениях повредит рынку недвижимости и создаст давление в банковских системах, отметил эксперт.



Согласно негативному сценарию, многие экономики мира не вернутся к полноценной деятельности и во второй половине 2020 года.

