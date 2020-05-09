Против власти решившей ввести карантин подаются иски в суд

Частные юридические услуги были и будут популярны практически в любые времена до тех пор, пока есть закон и люди стараются ему следовать. Юриспруденция является одной из самых интеллектуальных областей жизни человека, пусть юридические преобразования случаются не слишком часто. Но все же технический прогресс затронул и её, особенно на фоне новостей и пандемии коронавируса.

Людям теперь опасно выходить из дома, но это не значит, что им перестали быть нужными юридические услуги. Только теперь гораздо безопаснее получать их в виртуальном формате. Именно переход к обслуживанию клиентов через интернет стало новым витком в развитии юридической отрасли. Многие антиутописты говорят, что в будущем правовыми вопросами вообще будут заниматься роботы-юристы, досконально знающие закон. Но пока об этом даже не идет речи.

На данный момент самой актуальной темой, которую обсуждают все, является карантин. И даже более того – есть случаи, когда против карантинных мер подавали в суд. Начиная с апреля, в Окружной административный суд Киева подали 22 иска направленных против Кабинета министров. Главная идея рассматриваемых исков – обжаловать решением о вводе карантина и различных ограничений, причиной которых стал коронавирус (точнее его распространение).

Производства открыты по десяти делам, и пока на стадии рассмотрения решение об открытии ещё двух дел. Остальные 10 были возвращены заявителям, поскольку в документах обнаружены ошибки, препятствующие тому чтобы дать начало ходу дела.

Иски отправляли самые разные категории населения. В частности:

физические лица;

организации общественного типа;

объединения адвокатов и т.п..

Зависимо от вида иска заявители просят, как отменить все ограничения, так и убрать только некоторые из положений. Чаще всего требуют:

Разрешить регулярные перевозки, так как соединение между населенными пунктами отсутствует, и люди у которых нет личного транспорта, ощущают серьезный дискомфорт из-за потери мобильности. Для многих даже поездка в магазин – проблема.

Открыть парковые зоны или хотя бы разрешить их посещать ограниченному количеству лиц за один раз. Это и не удивительно, ведь в крупных городах давящая атмосфера четырех стан действительно угнетает. Особенно теплыми весенними днями.

Позволить посещать работу. Из-за ограничений многие граждане потеряли работу и бизнес, а значит, не имеют средств для существования. При этом многим требуется оплачивать коммунальные платежи и аренду квартиры, на что денег нет. Работа для них – это не просто возможность выйти из надоевшей квартиры, а единственная возможность получить шанс на выживание.

Каждый обозначенный пункт действительно важен, потому не удивительно, что суд принял большинство исков. Какое решение будет принято пока не известно, но рассматриваемые дела являются показательными к настроению общества. И это не удивительно, поскольку люди остались без источника финансовой поддержки и не могут найти новый, так как многие организации закрыты. К тому же есть проблемы с финансированием бизнеса.

Малый и средний бизнес был вынужден не то что закрыть на время, а прекратить свое существование на постоянной основе. Это связано с тем, что ИП и бизнесмены среднего звена просто не смогли поддерживать свои компании. Они не имеют возможности работать уже около двух месяцев и не понятно когда заработают вообще. Платить сотрудникам заработную плату также невозможно, ведь нет дохода. В такой ситуации страдают как владельцы бизнеса, так и работники. Причем работники не редко могут подать иск против работодателя, который из-за непредвиденных обстоятельств был вынужден лишить их заработной платы.

Чтобы разобраться во всем этом и выйти из ситуации с минимальными потерями помогут профессиональные юристы. Они же помогут обойти большинство неприятностей, которые создал коронавирус. Ведь сорвалась масса сделок, не были выполнены поставки, не предоставлены услуги и многое другое. Так как бизнес теряет деньги, в ближайшее время следует ждать наплыва судебных исков.