В Украине на COVID-19 заболело уже 2854 медиков

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2854 медика и 1026 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



“За прошедшие сутки заболело 515 человек, из них 49 детей и 96 медицинских работника... Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 14710 человек, из них 1026 детей, а также 2854 медицинских работников. При этом в целом выписаны 2909 человек, 376 летальных случаев”, — отметил он.

