Ученые оценили возможность заражения коронавирусом через воду

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) пришли к выводу, что заражение коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным. Результаты исследования были опубликованы на портале организации.



Как отметили авторы работы, соль в морской воде в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса.



В бассейнах и СПА-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его уничтожения. А в саунах и паровых банях поддерживается высокая температура воздуха (выше 60 градусов), которая губительна для COVID-19.



При этом в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса выше, в связи с чем при их посещении необходимо соблюдать меры предосторожности.



Ученые также указали, что опасность заражения коронавирусом может подстерегать на пляже или берегу водоема.



Вместе с тем авторы исследования предположили, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и нагретого песка, должно деактивировать вирус.

