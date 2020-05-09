Зеленский приехал на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.



Свой визит в регион он начал с посещения мемориального комплекса Холм Славы с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.



"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил Зеленский.



Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

