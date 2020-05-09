Теплая, солнечная погода порадует украинцев в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и комфортной температурой днём, сообщил Укргидрометцентр. Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°. В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 18-20°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура воздуха днём была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912г.



В понедельник в Украине без осадков, только днём в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.



Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 6-11°, днём 21-26°, в восточной части 18-23°.



В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 22-24°.



8 мая на 09.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 12-18°; в Днепре, возле Киева, 13°.

