За задержку выплат медикам будут увольнять - МОЗ

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками выплат 300% доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом он сказал в ходе брифинга в субботу, 9 мая.



"Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал Степанов.



Он подчеркнул, что Кабмин еще до 15 апреля перечислил в регионы субвенцию на доплату медикам.



"Опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, которой четко механизм установлен государством - ну это максимум неделя. И у нас уже происходит какой-то квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", - отметил Степанов.



Он подчеркнул, что на неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, на котором было поставлено задание - выплатить все необходимые надбавки и отчитаться об этом до конца рабочего дня 8 мая.



"Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, что выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней – 14 900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", - сообщил министр.



Степанов также заверил, что Минздрав продолжит работать над тем, чтобы все медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получили все положенные им доплаты. Он подчеркнул, что эта ситуация находится на контроле президента страны и правительства.

