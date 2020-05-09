Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками выплат 300% доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом он сказал в ходе брифинга в субботу, 9 мая. "Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал Степанов. ПО ТЕМЕ Задержка доплат медикам: Зеленский приказал найти виновных Задержка доплат медикам: Зеленский приказал найти виновных 6 мая 2020, 14:09 Он подчеркнул, что Кабмин еще до 15 апреля перечислил в регионы субвенцию на доплату медикам. "Опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, которой четко механизм установлен государством - ну это максимум неделя. И у нас уже происходит какой-то квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", - отметил Степанов. Он подчеркнул, что на неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, на котором было поставлено задание - выплатить все необходимые надбавки и отчитаться об этом до конца рабочего дня 8 мая. "Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, что выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней – 14 900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", - сообщил министр. Степанов также заверил, что Минздрав продолжит работать над тем, чтобы все медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получили все положенные им доплаты. Он подчеркнул, что эта ситуация находится на контроле президента страны и правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 9 мая нужно искренне и без лишнего пафоса почтить память всех украинцев и других народов антигитлеровской коалиции, которые внесли вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне.



"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это как минимум 50 млн жертв, из которых более 8 млн – погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого вот здесь (при этих словах Зеленский приложил руку к сердцу - ИФ)", - сказал он в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Зеленский считает, что ветеранов, которых осталось очень мало, нужно вспоминать не только в эти майские дни, а благодарить каждый день, потому что они "отдали войне свою молодость для того, чтобы молодость была у нас".



"Более 7 млн украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты. Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев", - заявил глава государства.



Зеленский вспомнил имена героев, которыми гордится Украина: "это Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, лучший летчик Второй мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов; Николас Орешко, кавалер Медали Почета и "Пурпурного сердца" - высоких военных наград США, его в Белом доме лично наградил Президент Гарри Трумэн; Евдокия Завалий - первая и единственная женщина - командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь; Елена Витер, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой украинкой, получившей титул Праведника народов мира; крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтожил 30 немецких самолетов, получил две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар не отрекся от своего народа и боролся за его права; Татьяна Маркус – подпольщица, которая во времена оккупации Киева в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины; работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34, и Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц; академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов; поэтесса Олена Телига, казненная нацистами в Бабьем Яру; Василий Курка, что в 16 лет стал снайпером и вообще уничтожил 179 врагов; Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых; Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США; уроженец Сумщины Алексей Берест, установивший флаг СССР над рейхстагом; и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк, который установил флаг США на Иводзиме".



"Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят", - подчеркнул Зеленский.

