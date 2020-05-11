Полиция потребовала от еврейской общины Коломыи список ее членов с адресами и телефонами

Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.



Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.



"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского.



Глава местной еврейской общины ответил полиции, что устав есть в госреестре и что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел.



"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провёл параллели Долинский.

