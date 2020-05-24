Три авиакомпании возобновляют рейсы с Украины

Три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня. Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Самоелты будут летать из Киева и Одессы в Прагу. "Уже с 24.05.2020: Киев — 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса — 3 рейса в неделю", — сообщает Czech Airlines.

Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.



Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.



Напомним, что ранее в посольстве Великобритании заявили, что украинские власти ввели запрет на выезд своих граждан без отдельного разрешения МИД. Покинуть Украину могут только граждане с правом на постоянное место жительства за границей, утверждали британские дипломаты.



В украинском МИДе ответили, что ограничения связаны только с отсутствием авиасообщения.



