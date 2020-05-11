Как будут работать парикмахерские и салоны красоты на карантине

Правительство вместе с Минздравом рассказало, как должны работать парикмахерские и салоны красоты, которые по всей Украине открываются уже с 11 мая. Из-за коронавируса у заведений красоты будет много ограничений, которые призваны обезопасить мастеров и клиегтов.



Об этом говорится в инфографике, обнародованной Кабинетом министров.



Перед началом работы парикмахерской или салона красоты необходимо проводить температурный скрининг всем работникам. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеют признаки ОРЗ не допускаются к работе.



Прием посетителей осуществляется исключительно по предварительной записи для исключения контакта между клиентами. Пребывание лиц и ожидание услуги внутри помещения исключается, кроме одного из родителей, который сопровождает ребенка.



На входе в помещение должен быть антисептик. На 5 квадратных метров площади должен быть максимум 1 клиент, а между ними должно быть не менее 1,5 метра, а после каждого клиента должна проводиться дезинфекция.







