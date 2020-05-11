МИД объяснил, когда нужно получать спецразрешение для выезда за границу

Украинцам понадобится специальное разрешение, чтобы пересечь границу по воздуху - вылететь на самолете. Такой вывод можно сделать из заявления МИДа, которое появилось в ответ на сообщения иностранных посольств, что украинцам запрещен выезд из страны без спецразрешения МИД Украины.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в сообщении МИД.



Ранее президент Владимир Зеленский во время брифинга в Закарпатье заявил, что Украина не будет препятствовать выезду заробитчан за границу, но при условии наличия контракта на работу хотя бы на три месяца.



