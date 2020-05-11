Ляшко назвал условия, при которых откроют метро

Метро на Украине можно будет открыть только тогда, когда коронавирус нового типа будет уверенно отступать. Так что подзщемку откроют не раньше, чем на четвертом этапе выхода страны из карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.



Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.



"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.



Ранее Шмыгаль заявил, что на Украине нельзя открывать метро до 22 мая.

