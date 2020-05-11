Почему именно кроссовки являются самой ходовой обувью на сегодняшний день?

Кроссовки — это культовая обувь, которая знакома абсолютно всем жителям нашей планеты. Сегодня просто невозможно найти такого человека, гардероб которого не включал бы в себя хоть одну парочку кроссовок. Мальчики, девочки, дети, взрослые и даже старики с радостью носят эту обувь и получают от этого массу положительных эмоций. Почему же именно кроссовки обрели такую популярность и востребованность среди людей?

Простой и удобный вариант на каждый день

Пожалуй, главной особенностью кроссовок является их совокупность положительных качеств. Эта обувь выглядит достаточно красиво, обладает доступным ценником и одновременно с этим создаёт комфортное положение для ног. О чём ещё можно мечтать, верно?

Изначально кроссовки были созданы исключительно для занятий спортом. Сегодня они также являются базовым атрибутом спортивной экипировки, но вместе с этим поголовно используются в качестве повседневной обуви на каждый день. Некоторые люди применяют кроссовки даже при создании официальных образов, но это уже вариант для искушенных любителей. Самое главное, что такая обувь действительно сочетает в себе все плюсы от других обувных моделей, поэтому именно кроссовки обрели столь огромную популярность и востребованность по всему миру.

Гарантия здоровой и крепкой осанки

Проблемы с позвоночником являются наиболее распространёнными в наше время. Сегодня практически каждый человек страдает от сколиоза, лордоза и прочих искривлений спины. И тут проблема не только в сидячем образе жизни, но и в неправильном подборе обуви. Если не брать во внимание вариант с кроссовками, то становится достаточно проблематично подобрать привлекательную обувную модель для повседневной носки, которая не нанесёт серьезного вреда позвоночнику и вместе с этим будет стоить приемлемых денег для среднестатистического человека.

Если вы хотите максимально застраховать свои ноги от появления плоскостопия, то можете смело отдавать предпочтение кроссовкам. Подошва этой обуви выполнена таким образом, что она практически повторяет форму человеческой стопы. Это является гарантией крепких и здоровых ног, которым не страшно никакое плоскостопие.

Интересный факт, но в большинстве японских школ учащихся обязывают носить детские кроссовки. Такое решение не только позволяет соблюдать общий дресс-код, но и вместе с этим уменьшает процент детей, которые обладают плоскостопием, в несколько раз. Согласитесь, что уже этот факт делает именно кроссовки наиболее оптимальным решением на сегодняшний день.