В ближайшие дни существенно похолодает

В ближайшие сутки вглубь территории Украины будут перемещаться атмосферные фронты с северо-запада, обусловливая осадки и вовлекая за собой холодный воздух, сообщил Укргидрометцентр. Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие, днем на большей части территории страны умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, порывы и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°; в большинстве западных областей ночью 7-12°, днем 11-16°.



В Карпатах дождь и мокрый снег, температура в течение суток 2-7 ° тепла.



В Киеве в ночь на вторник местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была 28,9 в 2013г., самая низкая ночью -2,4 в 1900г.



В среду на Украине без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и в Закарпатье дождь.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.

