Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нужно предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.



"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

