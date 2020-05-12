Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нужно предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.