Матчи английской футбольной Премьер-лиги возобновят 1 июня

Матчи Английской Премьер-лиги, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса, хотят возобновить 1 июня.



Об этом сообщает портал Sky Sports.



Правительство Великобритании разрешило возобновить розыгрыш Английской премьер-лиги и проведение других спортивных мероприятий в стране с 1 июня. При этом болельщикам будет запрещено посещать соревнования. Об этом говорится в документе из 50 страниц. Допускается, что зрители смогут вернуться на стадионы после того, как будет найдена вакцина от коронавируса.



Турнирную таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" с 82 очками, "Манчестер Сити" занимает второе место, отстает от "Ливерпуля" на 25 очков. На данный момент большинство команд провели 29 матчей в рамках чемпионата.

