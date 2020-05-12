Боксер Усик ответил борцу, который вызвал его на бой без правил

Украинский боксер Александр Усик согласился встретиться с украинским борцом Богданом Грицаем, который вызвал его на бой без правил после того, как Усик попал в базу "Миротворца". Условие Усика - спарринг будет проходить по правилам бокса.



Об этом абсолютный чемпион мира в тяжелом весе сообщил в сторис на своей странице в Instagram.



"Все те, кто хотят вызвать меня на бой, вас большое количество. Но появился один парень, он записал видео, надо отдать ему должное и респект. Только я не для этого очень много лет вставал утром и испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давал согласие на поединок. Хотите себя проявить? Я, как джентльмен и живущий по правилам, милости прошу в ринг - нужно договориться где и на каких условиях", - заявил Усик.



Он ответил, что бои без правил - не его стихия. "Я живу по правилам и не разделяю народ. Сейчас же идет разделение: кто-то будет болеть за одного, кто-то за другого. И это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны, мне важно, что происходит внутри. Так что, друзья: кто хочет - давайте в ринг, милости просим. Только вы должны пройти медосмотр и что врач дает вам разрешение на бой. И мы будем выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Хотите? Становитесь в очередь".



По словам Усика, он не собирается покидать Украину и призывает не разделять людей внутри страны.



"Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано "украинец".



Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет "бандеровцев", "москалей", или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем", – сказал Усик.



Как сообщала "Страна", украинский боец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что ролики Усика "ватные", комментарии в соцсетях безграмотные, а угрозы украинским гражданам - глупые и бесчестные. "Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам", - сказал Грицай, предложив боксеру бой без правил.

