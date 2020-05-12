В России будут тестировать по 300 тысяч человек в день

За два месяца с начала эпидемии коронавируса в России нарастили масштабы тестирования населения на Covid-19.



Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.



По его словам, к середине мая число тестирований увеличится до 300 тысяч в сутки.



Уточняется, что в середине марта в России проводили 2,5 тысячи тестов в день, а сейчас ежедневно проводится около 170 тысяч тестов. По словам Путина, это один из самых высоких показателей в мире.



Президент РФ добавил, что потенциальная опасность заключается не в количестве зараженных, а в тех, у кого вирус не выявили.



"Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. К середине мая мы практически удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки", - заявил Путин.



В Украине с начала эпидемии сделали всего чуть более 181 тысячи тестов на коронавирус и это не говорит в пользу адекватности данных о зараженных коронавирусом в Украине. Об этом пишет телеграм- канал "Политика Страны".



"Главное отличие - в России берут тесты у всех потенциальных контактеров не только с зараженными, но и у тех, у которых есть подозрение на коронавирус. В Украине такой практики нет.



Правило обязательного тестирования всех контрактеров с зараженными вводится принятым на прошлой неделе законом. Но у специалистов есть огромные сомнения, что это будут делать на практике ввиду дефицита тестов", - говорится в сообщении.

