УЕФА может отказаться от квалификации в еврокубки

УЕФА может сократить или вообще отменить квалификацию к Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает The Times.



Уже сейчас старт нового еврокубкового сезона сдвинут на 20 октября из-за пандемии коронавируса, но все равно у УЕФА есть опасения, можно ли успеть доиграть следующий сезон вовремя.



Ожидается, что окончательное решение о формате будущего еврокубкового сезона будет принято на Исполкоме УЕФА, который состоится 27 мая.

