В «Очень странных делах-4» расскажут о прошлом шерифа Хоппера

Актер Дэвид Харбор, общаясь с фанатами сериала «Очень странные дела» на Comic Con в Ливерпуле, рассказал, что в четвертом сезоне создатели шоу расскажут историю его персонажа — шерифа Хоппера.



«Мы расскажем вам историю персонажа, которую вы еще не видели, и я очень воодушевлен этим. Я знал об этом с самого начала, с самого первого дубля, но мы не показывали этого раньше», — сказал Харбор.



Он уточнил, что в четвертом сезоне зрителю расскажут о той части жизни Хоппера, которая связана с Нью-Йорком, Вьетнамом и его отцом.



«Это важная часть истории, и я правда очень рад, что мы наконец-то ее расскажем. Когда бы это ни произошло, хоть и в 2025 году», — добавил Харбор.



В середине марта работу над четвертым сезоном «Очень странных дел» приостановили из-за коронавируса. Та же участь постигла многие другие сериалы и полнометражные картины.





