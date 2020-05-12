Автор «Черного зеркала» не работает над продолжением сериала

Шоураннер «Черного зеркала» Чарли Брукер в разговоре с Radio Times озвучил сомнения относительно того, готово ли общество «переварить» еще один сезон мрачной антиутопии.



По его словам, в мире и без того сложилась слишком мрачная обстановка. «Я занимаюсь разным. Мне пока сложно рассказать, что я делаю или чего не буду делать. Сейчас я даже не знаю, какой должен быть у зрителя «желудок», чтобы переварить истории о том, как разваливается общество, поэтому я не работаю ни над чем подобным», — рассказал он.



По словам Брукера, он начал работать в другом направлении — пишет комедийные сценарии, «которые могли бы рассмешить его самого». Подробностей шоураннер не сообщил.



У сериала «Черное зеркало» пять сезонов и отдельный интерактивный эпизод «Брандашмыг». Последний сезон вышел на Netflix в 2019 году и состоял из трех эпизодов.





