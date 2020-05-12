Йога оказалась настоящим спасением от мигрени

Исследователи из Всеиндийского института медицинских наук проанализировали состояние 114 пациентов с эпизодическими мигренями. Пациентов разбили на две группы, передает The New York Times. Первая группа получала стандартную терапию, а вторая - традиционное лечение плюс занималась йогой.



В курсе йоги были дыхательные упражнения, техники расслабления и различные асаны (позы из йоги). Пациенты изучали программу в рамках часовых сессий три дня в неделю в течение месяца под наблюдением специалиста по йоге, а затем выполняли упражнения дома пять дней в неделю в течение следующих двух месяцев.



В результате обе группы показали снижение частоты и интенсивности головных болей. Но у группы йоги, как правило, было значительно меньше головных болей. У пациентов из этой группы были менее сильные головные боли, и они принимали меньше лекарств, хотя средняя частота головной боли была выше в группе йоги в начале исследования.

