Netflix опубликовал видео монстров и чудовищ из "Ведьмака"

Авторы сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли поделились видео-сборником всех чудовищ, которых встречает герой в ходе повествования.



Об этом представители Netflix сообщили на собственном канале в YouTube.



"Конечно, мы все знаем и любим мутантов и магов Ведьмака, но есть одна группа, на которую мы не обращаем достаточного внимания: это удивительные монстры. Здесь все о них в одном гигантском бестиарии - от их мифологического происхождения до их (многих, ужасающих) способов убийства Геральта. Увидев все, с чем ему приходится иметь дело, может, бросить лишнюю монету вашему Ведьмаку?", - указано в сообщении.



Так, в бестиарии указаны характеристики монстров и история легенд о них, ведь каждое чудовище было взято из культуры и рассказов разных народов. В частности, встречаются сильваны, стрыги, кикиморы, а также селки, джинны и допплеры.



Также авторые сериала обещают выпустить полный бестиарий чудовищ по сериалу, если ролик понравится фанатам.





