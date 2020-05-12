НАБУ не нашло состава преступления в действиях бывшего замминистра

Национальное антикоррупционное бюро Украины не нашло состав преступления в действиях экс-заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака.



Об этом экс-чиновник во вторник, 12 мая, сообщил на своей странице в соцсети. "Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - отметил он.



Напомним, уголовное производство в отношении Грымчака НАБУ расследовало по статье Служебный подлог (ст.366 УК).



Как сообщалось ранее, Управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следила за тем, как Грымчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки.



Вечером 14 августа 2019 года силовики задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в $1,1 млн. В момент задержания они получили $480 тыс. Суд в Чернигове постановил взять Грымчака под стражу на два месяца под залог в 6 млн гривен.

