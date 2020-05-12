Чехия отменяет "масочный режим" на улице с 25 мая

Правительство Чехии в рамках смягчения карантинных ограничений отменяет обязательный "масочный режим" на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats.



По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.



При этом в случае не ношения масок гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.



Кроме этого с 25 мая смогут открыться закрытые помещения ресторанов, зоопарков и достопримечательностей.



С 11 мая в Чехии открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Кинотеатры и театры будут работать с ограничением в 100 зрителей и с социальным дистанцированием, если это не члены семьи.

